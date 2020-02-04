Настя Ковтун, шестнадцатилетняя школьница из города Чайковский в Пермской области нарисовала певицу Билли Айлиш для цифровой обложки главного глянцевого издания.
Талантливая девочка стала автором одной из четырех обложек мартовского выпуска американского Vogue. С предложением о сотрудничестве к Насте обратился визуальный директор журнала. Таким образом, художница из Пермской области — самый юный создатель обложки в истории глянца.
Символично, что сама Билли Айлиш, победительница «Грэмми» и кумир как подростков, так и взрослых людей, тоже завоевала мировую популярность в довольно юном возрасте. Настя призналась, что мечтает о встрече с «девочкой с картинки». Отметим, что Билли сама выбрала лучший из предложенных пермской школьницей вариантов.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 18-летняя Билли Айлиш стала лауреатом «Грэмми» сразу в пяти номинациях.