Школьница из Пермcкой области стала автором обложки для Vogue

Школьница из Пермcкой области стала автором обложки для Vogue
"Я бы хотела встретиться с ней, я сделаю все для этого. Раз она заинтересована тем, чем я занимаюсь, то было бы хорошо. Это возможно, но надо стараться", - говорит Настя. Фото: Instagram @kovtunnastya

Настя Ковтун, шестнадцатилетняя школьница из города Чайковский в Пермской области нарисовала певицу Билли Айлиш для цифровой обложки главного глянцевого издания.

Талантливая девочка стала автором одной из четырех обложек мартовского выпуска американского Vogue. С предложением о сотрудничестве к Насте обратился визуальный директор журнала. Таким образом, художница из Пермской области — самый юный создатель обложки в истории глянца.

Символично, что сама Билли Айлиш, победительница «Грэмми» и кумир как подростков, так и взрослых людей, тоже завоевала мировую популярность в довольно юном возрасте. Настя призналась, что мечтает о встрече с «девочкой с картинки». Отметим, что Билли сама выбрала лучший из предложенных пермской школьницей вариантов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 18-летняя Билли Айлиш стала лауреатом «Грэмми» сразу в пяти номинациях.

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Школьница из Пермcкой области стала автором обложки для Vogue
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