В Ленобласти сотрудники МФЦ обслужат ветеранов на дому

В Ленобласти утвержден перечень категорий граждан, которым предоставлено право на бесплатное выездное обслуживание сотрудниками Многофункционального центра.

Постановление об утверждении данного перечня подписал областной губернатор Александр Дрозденко.

Так, в этот перечень вошли инвалиды, ветераны и участники Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза, РФ, полные кавалеры ордена Славы, граждане с орденами Трудовой Славы, инвалиды боевых действий, а также родители погибших при исполнении обязанностей в Чечне.

Все эти граждане могут заказать услуги МФЦ на дому, воспользовавшись специально выделенной телефонной линией.

Раннее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургских МФЦ для бизнеса расширят перечень услуг.