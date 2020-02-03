В петербургских МФЦ для бизнеса расширят перечень услуг

В частности, предложенные правительством Петербурга новые услуги заинтересуют тех, кто планирует открывать свое дело.

Такое предложение выдвинул глава Комитета по информатизации и связи Станислав Казарин в понедельник, 3 февраля, на заседании в Смольном. Казарин отметил, что на сегодняшний день 45% петербуржцев-предпринимателей обращаются в специальные многофункциональные центры.

В перечень планируемых новых услуг войдут прием заявок на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. Отметим, что на данный момент МФЦ для бизнеса в Петербурге всего восемь. При этом шесть из них располагаются в офисах кредитно-финансовых учреждений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за эпидемии китайского коронавируса российский бизнес теряет миллионы долларов.