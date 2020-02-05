В Россию прибыл первый борт с эвакуированным из Китая гражданами

В аэропорту Тюмени приземлился первый самолет ВКС России с эвакуированными из китайского Уханя россиянами и гражданами СНГ. Всего прилетели 80 человек.

Как сообщает ТАСС, эвакуированные из Поднебесной пассажиры летели в сопровождении медиков, вирусологов и специалистов Минобороны.

По словам главного санитарного врача России Анны Поповой, все прилетевшие здоровы и не опасны для россиян. Она отметила, что военный самолет, который привез в Тюмень граждан, пройдет полную санитарную обработку. Специалисты продезинфицируют его внутри и снаружи.

Второй самолет ВКС России, на борту которого находятся 64 туриста их Уханя, вылетел после дозаправки в Тюменскую область. Пассажиров также сопровождают военные медики и вирусологи.

Раннее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморье начали эвакуировать россиян через пропускные пункты из Китая.