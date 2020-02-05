Судившийся с IKEA бизнесмен пожаловался на ФСБ из-за декларации

Российский бизнесмен Константин Пономарев, отсудивший у IKEA 25 млрд рублей и приговоренный в прошлом году к восьми годам колонии, обвинил ФСБ в незаконном использовании данных из его спецдекларации. Правоохранители с их помощью арестовали его активы.

Как сообщает РБК, Пономарев в письменном виде пожаловался Дмитрию Медведеву, который на тот момент был премьер-министром. По словам Пономарева, он первым в стране подал спецдекларацию на 66,5 млрд рублей. Документу присвоили номер 000001. Следователи воспользовались данными декларации и с их помощью арестовали активы Пономарева на 36,6 млрд рублей.

В прошлом бизнесмен занимался поставками генераторов в аренду. В частности, его продукция поставлялась в петербургские гипермаркеты IKEA. Тогда же Пономарев заявил, что компания перестала выплачивать аренду и отсудил у нее 25 млрд рублей.

Средства перечислили на личный счет бизнесмена, поскольку счет «Систем автономного электроснабжения» имел ограничения по размеру вкладов. Тем не менее, сотрудники правоохранительных органов расценили это как способ ухода от платы налогов, а нанесенный государству бюджет оценили в 4,7 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бизнесмен из Петербурга получил условный срок за неуплату налогов и зарплаты.