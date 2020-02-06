В Петербурге миновала угроза наводнения, дамбу открыли

В Петербурге миновала угроза наводнения, дамбу открыли
Ранее затворы КЗС закрыли из-за угрозы наводнения. Фото: официальный сайт Дирекции КЗС

Ранним утром 6 февраля в Петербурге открыли затворы дамбы. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС) города.

Ранее затворы КЗС закрыли из-за угрозы наводнения. Уровень воды этой ночью поднялся до отметки в 147 сантиметров. По предварительной информации, причиной стал сильный ветер, который гонит воду в Неву.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жителей Ленобласти ожидает облачная погода. В течение дня синоптики прогнозируют прояснения и кратковременные дожди. Ближе к ночи местами осадки снова напомнят о себе, некоторые районы накроют ливни.

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