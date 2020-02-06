В Невском районе задержали белоруса, который приставал к школьнице

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в развратных действиях в отношении 14-летней девочки.

Им оказался 26-летний гражданин Белоруссии. Его задержали февраля в одном из домов на улице Седова.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась мать девочки и рассказала о том, что малознакомый мужчина принуждал школьницу к интимной близости.

Возбуждено уголовное дело по статье УК «Развратные действия».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в минувшие выходные в городе Кингисеппе Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов задержали 29-летнего мужчину, который подозревается в совращении малолетней девочки.