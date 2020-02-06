На трассе Петербург — Псков произошло смертельное ДТП

На трассе Петербург — Псков произошло смертельное ДТП
В результате ДТП водитель кроссовера скончался на месте происшествия. Фото: Pixabay

В Лужском районе Ленобласти произошло ДТП с участие легкового автомобиля и фуры.

Как стало известно gazeta.spb.ru, ДТП произошло вечером 5 февраля на 105 километре автодороги «Санкт-Петербург — Псков» возле деревни Сорочкино.

По предварительной информации, 57-летний водитель Toyota RAV4 выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с грузовиком Mercedes-Benz Actros с полуприцепом, за рулем которого находился 35-летний водитель.

В результате ДТП водитель кроссовера скончался на месте происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Машины не смогли разъехаться на пустой дорогу.

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