На трассе Петербург — Псков произошло смертельное ДТП

В Лужском районе Ленобласти произошло ДТП с участие легкового автомобиля и фуры.
Как стало известно gazeta.spb.ru, ДТП произошло вечером 5 февраля на 105 километре автодороги «Санкт-Петербург — Псков» возле деревни Сорочкино.
По предварительной информации, 57-летний водитель Toyota RAV4 выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с грузовиком Mercedes-Benz Actros с полуприцепом, за рулем которого находился 35-летний водитель.
В результате ДТП водитель кроссовера скончался на месте происшествия.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Машины не смогли разъехаться на пустой дорогу.