Корягин покинул должность главы ВЦКП

Михаил Корягин ушел с поста генерального директора ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство». Должность эту он занимал с 2016 года.

На посту главы ВЦКП его сменил Василий Федотов, пишет «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу Жилищного комитета Петербурга. Эту должность он уже занимал с 2012 по 2016 год. Пост он покинул в связи с истечением контракта.

Михаил Корягин возглавил ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» в 2016 году. До этого он работал в Дирекции единого заказчика жилищно-коммунальных услуг города Химки Московской области.

ВЦКП — одна из крупнейших организаций Петербурга. Предприятие основано в 1980 году. Специализируется на расчетах в сфере жилищно-коммунального хозяйства. ВЦКП формирует и печатает счета и перечисляет средства граждан ресурсоснабжающим и управляющим организациям.