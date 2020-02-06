В Петербурге госпитализировали заболевшего китайца

В Петербурге госпитализировали заболевшего китайца
Гражданин Китая госпитализирован в больницу имени Боткина. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Петербурге госпитализировали гражданина Китая с температурой и кашлем. О его состоянии рассказали в городском Управлении Роспотребнадзора.

Мужчина прибыл в Петербург на барже 4 февраля. Почувствовав себя плохо, он на следующий день обратился в больницу. Медицинской помощи на судне не было, уточнили в Роспотребнадзоре.

После обследования гражданина Китая госпитализировали в инфекционное отделение больницы имени Боткина с подозрением на ОРВИ. Были проведены все анализы.

«На сегодняшнее утро его состояние удовлетворительное, легкие чистые, поэтому все в порядке», — рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербурга.

По данным на 5 февраля, в больнице со схожими симптомами остаются 65 горожан и иностранных гостей Петербурга, без учета Ленинградской области.

Отметим, что на ранних этапах симптомы коронавируса, вспышка которого произошла в Китае, схожи с симптомами ОРВИ. Случаев заражения коронавирусом в Петербурге не выявлено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число погибших от коронавируса в Китае возросло до 563 человек. Об этом рассказали в Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

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