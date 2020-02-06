КСП нашла в «Балтийском береге» нарушения на 65 млн рублей

Контрольно-счетная палата Петербурга (КСП) завершила проверку детского центра ГБОУ «Балтийский берег» и его учредителя – комитета по образованию. Аудиторы выявили более 80 нарушений на сумму свыше 65,5 млн рублей.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения проходила в плановом порядке под руководством аудитора КСП Юрия Шутова. Специалисты проанализировали расходы «Балтийского берега» за 2017-2019 годы. Размер субсидий, предоставленных центру из бюджета Петербурга в этот период, составил 1 млрд рублей.

Наибольшее число нарушений выявлено в сфере закупок, сообщили в пресс-службе КСП. Только в 2019 году центр допустил 8 нарушений на 65,7 млн рублей при обосновании и определении начальной цены контракта.

Так, в контрактах на капремонт трамплинов, горы приземления и подсобных помещений в лагере «Молодежный» были допущены превышения на сумму более 50 млн. Учреждение завысило стоимость отдельных материалов в 1,5-2 раза, а по некоторым позициям — почти в 18 раз. В КСП добавили, что «Балтийский берег» в ходе проверки заключил дополнительное соглашение с исполнителем работ и снизил начальную стоимость контрактов на 50 млн.

Нарушения также были обнаружены при приемке и оплате товаров и услуг. Они оказались не соответствующими условиям контракта. Так, столбы под светильники на турбазе «Школьная» фактически не были установлены.

Помимо этого, «Балтийский берег» допустил нарушения в сфере оплаты труда работников на сумму более 69 млн. В частности, в штатное расписание центра были включены должности, потребность в которых отсутствовала, сообщили в КСП,

В работе комитета по образованию нарушения также найдены.

Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении. Отчет о результатах проверки КСП направлен губернатору Петербурга Александру Беглову, прокурору Сергею Литвиненко и спикеру Заксобрания Вячеславу Макарову.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что контрольно-счетная палата приступила к проверки деятельности Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор».