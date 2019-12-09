Аудиторы КСП проверят траты Исаакиевского собора

Контрольно-счетная палата Петербурга 9 декабря приступила к проверки деятельности Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор». Аудиторам предстоит проанализировать траты с 2017 по 2019 год.

Процессом руководит аудитор КСП Юрий Шутов, сообщает пресс-служба контрольно-счетной палаты.

Аудиторы дадут оценку законности использования «Исаакиевским собором» средств и собственности Петербурга. Также будет проверена работа комитета по культуре в части соблюдения бюджетных полномочий при распределению средств музею.

С 2017 года должность директора «Исаакиевского собора» занимает Юрий Мудров. Расходы музея в 2017 году составили более 802 млн рублей, из них 73 млн — за счет бюджетных субсидий. В 2018 и 2019 году музей потратил 849 млн и 986 млн соответственно, субсидии в эти годы не предоставлялись.

В этот период в Исаакиевском соборе проводилась реставрация фасадов, интерьеров и картин, а также монтаж кассовых павильонов.

Ранее контрольно-счетная палата Петербурга завершила проверку в МО Купчино. Аудиторы выявили порядка 300 нарушений и замечаний на сумму более 39 млн рублей.