КСП нашла нарушения в МО Купчино на почти 40 млн

КСП нашла нарушения в МО Купчино на почти 40 млн
КСП проверила МО Купчино. Фото: pixabay.com

Контрольно-счетная палата Петербурга подвела итоги проверки МО Купчино. Аудиторы выявили более 300 нарушений и замечаний на сумму более 39 млн рублей.

Проверка проходила под руководством аудитора КСП Юрия Шутова. Специалисты проанализировали расходование средств местного бюджета администрацией МО, муниципальным советом, ИКМО и муниципальным учреждением «Наш дом» за 2017-2019 годы. В указанный период округ возглавлял муниципальный депутат Михаил Черепанов, сообщает пресс-служба КСП.

Нарушения повлекли потери местного бюджета на 4,9 млн рублей. Основная часть расходов пришлась на контракты по благоустройству. Так, администрация приняла и оплатила работы по ремонту внутридворовых территорий на 3 млн 218 тыс. рублей. При этом работы не соответствовали условиям контракта. Всего выявлено 14 эпизодов подобных нарушений.

Порядка 4,2 млн рублей, направленных на капремонт и устройство пешеходных дорожек в Купчино, аудиторы признали нецелевыми расходами. Еще около 3 млн рублей было направлено на благоустройству зеленых территорий, которые не относятся к землям местных значений.

Отдельное внимание КСП обратила на учреждение «Наш Дом». В штате его состоит 10 человек, в том числе один уборщик. При этом на балансе учреждения отсутствует помещение. Должностные инструкции работников не разработаны, а в их трудовых договорах отсутствуют сведения об обязанностях и характере работы.

«В ходе проверки выявлено, что учреждением «Наш дом» допущено расходование средств субсидии местного бюджета на цели, не связанные с исполнением муниципального задания в общей сумме 3 миллиона рублей», — сообщает пресс-служба КСП.

В частности, вместо экскурсий жителей МО Купчино возили на митинг в Удельный парк, а вместо обучения молодежи проводили семинары для работников госучреждений.

Отчет о результатах проверки направлен губернатору Петербурга Александру Беглову, председателю Законодательного собрания Вячеславу Макарову, прокурору города Сергею Литвиненко, а также в Управление ФНС РФ по Петербургу и в комитет финансов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что КСП проверит, как использовался городской бюджет при ремонте парка «Екатерингоф».

бюджет ксп мо купчино новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Коллектив «Ленфильма» составил обращение в поддержку главы киностудии
Петербурженка получила условный срок за мошенничество с уроками вождения
Школы и избиркомы подключат к интернету с помощью российского оборудования
Стрелявшего в воздух из окна LADA Priora у Московских ворот заключили под стражу
В Генконсульстве Финляндии уведомили, что срок оформления шенгена увеличится
Петербургскую подлодку «Петропавловс-Камчатский» передали ВМФ РФ
На Малоохтинском ГАЗель сбила пешехода
Прощание с Вербицкой состоится 27 ноября