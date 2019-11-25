КСП нашла нарушения в МО Купчино на почти 40 млн

Контрольно-счетная палата Петербурга подвела итоги проверки МО Купчино. Аудиторы выявили более 300 нарушений и замечаний на сумму более 39 млн рублей.

Проверка проходила под руководством аудитора КСП Юрия Шутова. Специалисты проанализировали расходование средств местного бюджета администрацией МО, муниципальным советом, ИКМО и муниципальным учреждением «Наш дом» за 2017-2019 годы. В указанный период округ возглавлял муниципальный депутат Михаил Черепанов, сообщает пресс-служба КСП.

Нарушения повлекли потери местного бюджета на 4,9 млн рублей. Основная часть расходов пришлась на контракты по благоустройству. Так, администрация приняла и оплатила работы по ремонту внутридворовых территорий на 3 млн 218 тыс. рублей. При этом работы не соответствовали условиям контракта. Всего выявлено 14 эпизодов подобных нарушений.

Порядка 4,2 млн рублей, направленных на капремонт и устройство пешеходных дорожек в Купчино, аудиторы признали нецелевыми расходами. Еще около 3 млн рублей было направлено на благоустройству зеленых территорий, которые не относятся к землям местных значений.

Отдельное внимание КСП обратила на учреждение «Наш Дом». В штате его состоит 10 человек, в том числе один уборщик. При этом на балансе учреждения отсутствует помещение. Должностные инструкции работников не разработаны, а в их трудовых договорах отсутствуют сведения об обязанностях и характере работы.

«В ходе проверки выявлено, что учреждением «Наш дом» допущено расходование средств субсидии местного бюджета на цели, не связанные с исполнением муниципального задания в общей сумме 3 миллиона рублей», — сообщает пресс-служба КСП.

В частности, вместо экскурсий жителей МО Купчино возили на митинг в Удельный парк, а вместо обучения молодежи проводили семинары для работников госучреждений.

Отчет о результатах проверки направлен губернатору Петербурга Александру Беглову, председателю Законодательного собрания Вячеславу Макарову, прокурору города Сергею Литвиненко, а также в Управление ФНС РФ по Петербургу и в комитет финансов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что КСП проверит, как использовался городской бюджет при ремонте парка «Екатерингоф».