КСП проверит незаконченный ремонт парка «Екатерингоф» за 80 млн рублей

Около десятка миллионов рублей из 80, выделенных на ремонт, ушли на другие цели. Фото: Wikipedia

Около десятка миллионов рублей из 80, выделенных на ремонт, ушли на другие цели. Фото: Wikipedia

Комиссия Контрольно-счетной палаты (КСП) проверит, как использовался городской бюджет при ремонте парка «Екатерингоф».

Петербургский комитет по благоустройству посетят ревизоры, чтобы изучить финансовую документацию по этому объекту. С заявлением в ведомство обратились горожане, которых смутил ход капитального ремонта исторического пейзажного парка, находящегося на юго-западе Адмиралтейского района Петербурга.

По контракту, подрядчиком была компания «РосСервис». Работы должны были завершиться почти год назад — 3 декабря прошлого года, сообщили в пресс-службе КСП. Ранее недобросовестным ремонтом заинтересовались правоохранительные органы. Проведенные в администрации парка и комитете по благоустройству обыски показали наличие множества нарушений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ремонт Вантового моста завершили на две недели раньше срока.