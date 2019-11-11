Ремонт Вантового моста завершили раньше срока: его открыли для движения

Работы по замене самого масштабного в системе федеральных дорог Северо-Запада деформационного шва на Большом Обуховском мосту подошли к концу.

Ремонт удалось завершить раньше срока: специалисты управились за 47 дней. В понедельник, 11 ноября, как сообщают в пресс-службе ФКУ «Упрдор Северо-Запад», Вантовый мост открыли для движения транспорта. Предполагалось, что замена масштабной конструкции закончится к 26 ноября.

Однако сотрудники дорожной службы управились на две недели быстрее, благодаря двадцатичетырёхчасовой работе в три смены. Подрядчики отремонтировали более 26 метров конструкций, общий вес которых превышает 36 тонн.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о планах строительства высокоскоростной магистрали между Санкт-Петербургом и Гамбургом. Проект создания трассы оцениваю в 30-40 миллиардов долларов.