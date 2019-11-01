Стала известна стоимость ВСМ Петербург — Гамбург

Отметим, что высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Фото: https://pixabay.com/

Отметим, что высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Фото: https://pixabay.com/

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что строительство высокоскоростной магистрали из Петербурга в Гамбург обойдется в $30-40 миллиардов.

На данный момент проект трассы, которая соединит Северную столицу и Гамбург через Минск, находится на стадии разработки. Для магистрали будет выделена отдельная полоса, сообщил «Известиям» госсекретарь Союза России и Белоруссии. Трасса также планируют использовать для перевозки грузов, что повышает значимость проекта.

Финансировать строительство ВСМ будут, в основном, частные инвесторы: предприниматели рассматривают как вложение собственных средств, так и привлечение денег финансовых фондов. Ожидается, что проект окупится за 7-12 лет.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что строительство ВСМ Санкт-Петербург — Нижний Новгород оценивается в 2,3 триллиона рублей.