Высокоскоростную магистраль Петербург — Нижний Новгород оценили в 2,3 трлн рублей

Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Петербург — Нижний Новгород обойдется в 2,3 трлн рублей. Соответствующие данные направило ОАО РЖД в аппарат вице-премьера Максима Акимова.

Магистраль пройдет через Москву. По расчетам РЖД, на участок Петербург — Москва протяженностью 659 км будет затрачено 1,59 трлн рублей, на участок Москва — Нижний Новгород протяженностью 421 км — 530 млрд. Оставшиеся 30,6 млрд составят затраты на проектирование участка в Петербурге, пишет «Коммерсантъ».

На реализацию проекта направят 600 млрд рублей из федерального бюджета. Порядка 1,659 трлн составят внебюджетные инвестиции. Преимущественно деньги выделят по инвестпрограмме РЖД.

Сумма не включает бюджетную поддержку, на которую претендует проект. По данным «Ъ», проект претендует на 347 млрд бюджетных субсидий.

Предложения РЖД направлены на проработку в профильные ведомства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трасса М-11, соединяющая Москву и Петербург, полностью откроется в ноябре 2019 года.