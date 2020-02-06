«Зенит» разгромил «Сабуртало» на тренировочных сборах

&#171;Зенит&#187; разгромил &#171;Сабуртало&#187; на тренировочных сборах
Соперникам не удалось проявить себя. Фото: Pixabay

Матч завершился со счетом 4:0 в пользу петербургской команды.

Встреча двух команд состоялась сегодня, 6 февраля. Петербургская и грузинская команды сыграли в рамках тренировочных сборов. Первый гол смог забить Сутормин на 21-й минуте, уже на 38-й минуте разрыв увеличил Барриос. Позже к ним присоединились Шатов и Шамкин. Футболистам из команды соперников повезло намного меньше – они не смогли реализовать ни одного момента.

«Малком, покинувший поле на 30 минуте, не ушёл в душ, а отправился на индивидуальную тренировку»,

— пояснили в Telegram-канале «сине-бело-голубых».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кокорин почти моментально оформил дубль в матче за «Зенит-2». Футболист, несмотря на длительный перерыв, хорошо проявляет себя на поле.

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