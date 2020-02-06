Лучшим псом России названа бездомная собака из Ленобласти

Малыш проживает на улицах Соснового Бора.

Об этом стало известно сегодня, 6 февраля. Обо всем рассказали волонтеры «Котопес» в социальных сетях. Они написали, что лучшей собакой России признали пса Кефира из Соснового Бора. Его награду планируют поставить в ветеринарной аптеке «Фармавет» в ТЦ Крым.

Местные жители предложили преподнести Кефиру кусок мяса в качестве подарка. Напоминаем, что собаку любят многие жители Ленинградской области. Они отмечают, что животное обожает людей и частенько мелькает в социальных сетях. Кефир с удовольствием позирует для снимок в Instagram.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что новая «Миссис Вселенная» из Петербурга рассказала о победе. Она отметила, что к конкурсу пришлось готовиться два месяца.