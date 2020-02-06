Врач рассказал, сколько нужно заниматься сексом в неделю

Нужно заниматься сексом от двух до трех раз в неделю. Фото: Pixabay

Нужно заниматься сексом от двух до трех раз в неделю. Фото: Pixabay

Для поддержания здоровья хватит двух или трех раз.

Об этом стало известно сегодня, 6 февраля. Экспертным мнением поделился врач-сексолог Евгений Кульгавчук, сообщает «Комсомольская правда». Оказывается, что для поддержания себя в форме сексом нужно заниматься от двух до трех раз в неделю. Это цифра средняя, поэтому россияне должны помнить, что каждый человек индивидуален. При этом врач подчеркнул, что малое количество интимных отношений негативно сказывается на качестве жизни и здоровье.

Бывают случаи, когда стоит и воздержаться. Так, эксперт не советует заниматься сексом перед важными выступлениями и мероприятиями, так как после полового контакта нервная система уходит в «защитный режим».

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