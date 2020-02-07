Ученые назвали новые причины возникновения рака

Ученые назвали новые причины возникновения рака
Фото: Pixabay

Для этого им пришлось провести полное исследование ДНК раковых клеток.

Об этом стало известно 6 февраля. Ученые наблюдали за 2,8 тысячами людей, у которых обнаружили 38 типов рака. В итоге выяснилось, что причиной заболевания могут стать тысячи различных комбинаций генетических мутаций. Большая часть из них связана с возрастом, реже – с наследственностью и образом жизни. Эксперты также подчеркнули, что раковая опухоль иногда развивается десятки лет, а человек этого не знает и живет без диагноза.

При этом в пяти процентах случаев ученые не понимают, что стало причиной заболевания. Эти мутации только предстоит изучить. При этом они отмечают, что некоторые формы рака одинаково развиваются, а, значит, их можно одинаково лечить.

Ученые не отрицают, что в редких случаях рак сложно выявить даже при регулярном посещение хорошего врача.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у звезды «Зачарованных» вновь диагностировали рак груди.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
рак ученые
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые назвали новые причины возникновения рака
Волочкова перенесла свадьбу с загадочным возлюбленным
Савичева прокомментировала жизнь после ухода от Фадеева
Фанаты считают, что Бузова беременна и ждет ребенка
Продюсер Матвиенко рассказал, почему умирают солисты «Иванушек»
Месси хочет уйти из «Барселоны»
Американцы восхищены тем, как власти России помогали своим в Ухане
Кокорин признал, что его будущее зависит только от него