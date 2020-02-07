Ученые назвали новые причины возникновения рака

Для этого им пришлось провести полное исследование ДНК раковых клеток.

Об этом стало известно 6 февраля. Ученые наблюдали за 2,8 тысячами людей, у которых обнаружили 38 типов рака. В итоге выяснилось, что причиной заболевания могут стать тысячи различных комбинаций генетических мутаций. Большая часть из них связана с возрастом, реже – с наследственностью и образом жизни. Эксперты также подчеркнули, что раковая опухоль иногда развивается десятки лет, а человек этого не знает и живет без диагноза.

При этом в пяти процентах случаев ученые не понимают, что стало причиной заболевания. Эти мутации только предстоит изучить. При этом они отмечают, что некоторые формы рака одинаково развиваются, а, значит, их можно одинаково лечить.

Ученые не отрицают, что в редких случаях рак сложно выявить даже при регулярном посещение хорошего врача.

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