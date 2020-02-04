У звезды «Зачарованных» вновь диагностировали рак груди

Актрисе Шеннен Доэрти, известной по сериалам «Зачарованные» и «Беверли Хиллз 90210», медики поставили страшный диагноз: рак молочной железы в последней стадии.

Звезда ранее уже побеждала онкологию: в 2015 году у Доэрти обнаружили аналогичный тип рака, с которым она успешно справилась в 2017 году. Однако ремиссия, судя по всему, продлилась лишь два года. В студии шоу «Доброе утро, Америка!» на телеканале ABC News актриса призналась, что рак, к сожалению, вернулся, причем в тяжелой форме.

«Наша жизнь не заканчивается в тот момент, когда мы получаем этот диагноз», — отметила звезда. Доэрти объяснила, что обнародовала информацию о своем здоровье, потому что на данный момент участвует в судебных тяжбах со страховой компанией, отказавшейся восстанавливать её дом после пожара. По словам актрисы, сведения о её здоровье так или иначе попали бы в прессу из юридических документов, поэтому она решила рассказать обо всем сама во избежание спекуляций.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что отечественная актриса Александра Яковлева, у которой также нашли рак, перестала выходить на связь.