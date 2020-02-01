Страдающая раком актриса Александра Яковлева не выходит на связь

Советская и российская актриса театра и кино Александра Яковлева, которая на протяжении нескольких лет борется с раком груди, перестала выходить на связь, заставив волноваться поклонников.

Как сообщает портал Teleprogramma.pro, артистка примерно полгода назад заявила о своей болезни, после чего пропала с «радаров». Журналисты попытались дозвониться на ранее действующие три номера Яковлевой, однако они оказались отключены.

Последний выход звезды на публику был в сентябре прошлого года, когда артистка появилась в студии программы «Судьба человека», выпуск был посвящен режиссеру Александру Митту.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что певица МакSим ушла со сцены из-за проблем со здоровьем, которые начались еще в прошлом году, когда артистка попала в ДТП.