Певица МакSим ушла со сцены из-за проблем со здоровьем

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, приняла решение приостановить музыкальную карьеру. Об этом рассказала ее менеджер Маргарита Соколова в своем Instagram-аккаунте.

Причиной ухода со сцены стали проблемы со здоровьем, которые начались еще в прошлом году, когда артистка попала в аварию.

Представительница певицы принесла извинения организаторам концертов и поклонникам МакSим, которые собирались посетить ее шоу. По словам менеджера, новая песня певицы «Преданным», которую обещали выпустить в скором времени, выйдет в любом случае, однако на этом музыкальная карьера певицы временно приостанавливается.

Напомним, в 2019 году МакSим попала в автоаварию за границей. Колесо автомобиля, в котором она ехала, лопнуло. В результате машина вылетела в кювет. Певица отделалась ушибами и гематомами.

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