Певица Отиева возмутилась из-за подлости Малахова

Она заверила, что плохо себя чувствовала, когда к ней пришли журналисты.

Об этом стало известно 29 января. Обо всем джазовая и эстрадная певица Ирина Отиева рассказала в Instagram-аккаунте. Она, комментируя свое участие в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир», заявила, что ее снимали скрытой камерой без согласия. Отиева написала, что плохо себя чувствовала из-за высокой температуры. Певица пустила к себе в дом журналистов, которые сняли ее в домашней обстановке, а затем показали кадры всей стране.

«Какая мерзость, подлость и гадость. Больного человека в халате и ночной рубашке использовать как материал для своего журналистского хамства»,

— возмутилась Отиева.

Звезда также злиться из-за того, что журналисты достают ее мать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Малахов помирил в своем шоу Лазарева и Лободу. Причиной разногласия Лободы и Лазарева начались из-за того, что хэдлайнером вручения музыкальной премии «Муз-ТВ» стала 37-летняя Светлана.