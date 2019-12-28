Малахов помирил в своем шоу Лазарева и Лободу

Малахов помирил в своем шоу Лазарева и Лободу
Конфликт между артистами исчерпан. Фото: Instagram @lobodaofficial

Артисты Светлана Лобода и Сергей Лазарев помирились после громкого скандала в эфире программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!».

Причиной разногласия Лободы и Лазарева начались из-за того, что хэдлайнером вручения музыкальной премии «Муз-ТВ» стала 37-летняя Светлана. По Сети расходились слухи, что после этого за кулисами Сергей накричал на Лободу, совсем не стесняясь в выражениях.

При этом после артист отрицал наличие конфронтации между ним и Лободой. Однако певица не стремилась скрыть свою обиду и даже отписалась от коллеги по цеху в социальных сетях. В субботу, 28 декабря, в программе Андрея Малахова состоялось торжественное примирение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лобода выложила в социальных сетях неудачную фотографию. На снимке у певицы поклонники, к собственному удивлению, насчитали шесть пальцев.

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