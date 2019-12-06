Поклонники насчитали у Лободы шесть пальцев на ноге

Певица пока никак не комментировала догадки аудитории.

Об этом стало известно сегодня, 6 декабря. Снимок певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram-аккаунте, подписав пост строчками из хита. Подписчики отметили, что у певицы очень красивые ноги, а другие насчитали шестой палец.

Целый спор разразился из-за предположения – одни фанаты уверены, что это аномалия, а другие списывают все на оптическую иллюзию.

«Это шесть пальцев, это так отсвечивает зона стопы. ️Вы что! Видно же»

— пишет одна из пользовательниц.

Остается ждать, что скажет сама Светлана Лобода. Пока она никак не вмешивается в дебаты между подписчиками.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лобода появилась в новом клипе лидера Rammstein. Видео было снято на песню Frau & Mann из нового альбома группы Lindemann. Ролик выложили на YouTube-канале группы.