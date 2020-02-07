Нагиев отреагировал на слова Готье о «некрасивых» мужчинах в России

Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев прокомментировал заявление французского модельера Жана-Поля Готье, который назвал русских мужчин «некрасивыми».

Как считает Нагиев, красота мужчины заключается в симбиозе ума, воспитанности, такта и чувства юмора. По словам телеведущего, если что-то из этого в мужчине нет, то он моментально перестает быть привлекательным. В связи с этим Нагиев пожелал представителям мужского пола думать головой, брать пример с лучших образцов великих мужчин и развиваться, передает Nation News.

Актер также добавил, что при рождении человеку передается не только внешность, но и культура. Он считает, что на внешний вид могут повлиять отсутствие образования и воспитания.

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