Нагиев отреагировал на слова Готье о «некрасивых» мужчинах в России

Нагиев отреагировал на слова Готье о &#171;некрасивых&#187; мужчинах в России
Дмитрий Нагиев. Фото: instagram.com/nagiev.universal

Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев прокомментировал заявление французского модельера Жана-Поля Готье, который назвал русских мужчин «некрасивыми».

Как считает Нагиев, красота мужчины заключается в симбиозе ума, воспитанности, такта и чувства юмора. По словам телеведущего, если что-то из этого в мужчине нет, то он моментально перестает быть привлекательным. В связи с этим Нагиев пожелал представителям мужского пола думать головой, брать пример с лучших образцов великих мужчин и развиваться, передает Nation News.

Актер также добавил, что при рождении человеку передается не только внешность, но и культура. Он считает, что на внешний вид могут повлиять отсутствие образования и воспитания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Волочкова перенесла свадьбу с загадочным возлюбленным.

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