Утром детей эвакуировали из школы № 68 в Петербурге

Утром 7 февраля из здания школы № 68 на улице Ушинского выводили учащихся и сотрудников. На улице оказалось несколько десятков человек.

«Эвакуация отправила школьников школы 68, Калининского района гулять на мороз», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Подробные причины произошедшего выясняются.

Отметим, что об эвакуации в районных судах Петербурга пока не сообщалось. Видимо, «минеры» еще не проснулись.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что минеры вновь перешли на учебные заведения. Напомним, что эвакуация в Петербурге проходит без перерывов уже две недели. Затишье в школах было связано с весенними каникулами.