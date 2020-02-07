Утром детей эвакуировали из школы № 68 в Петербурге

Утром детей эвакуировали из школы № 68 в Петербурге
Эвакуация в школе № 68. Фото: /vk.com/spb_today

Утром 7 февраля из здания школы № 68 на улице Ушинского выводили учащихся и сотрудников. На улице оказалось несколько десятков человек.

«Эвакуация отправила школьников школы 68, Калининского района гулять на мороз», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Подробные причины произошедшего выясняются.

Отметим, что об эвакуации в районных судах Петербурга пока не сообщалось. Видимо, «минеры» еще не проснулись.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что минеры вновь перешли на учебные заведения. Напомним, что эвакуация в Петербурге проходит без перерывов уже две недели. Затишье в школах было связано с весенними каникулами.

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Утром детей эвакуировали из школы № 68 в Петербурге