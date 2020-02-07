В петербургской квартире уроженца Хакасии нашли нарколабораторию

В квартире у подозреваемого нашли неизвестные вещества и оборудование. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В квартире у подозреваемого нашли неизвестные вещества и оборудование. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге задержали 26-летнего уроженца Хакасии. Его подозревают в покушении на незаконный оборот наркотиков. В квартире у него найдены неизвестные вещества и химические реактивы.

Мужчина был задержан у дома 220 по проспекту Стачек. При личном досмотре у него обнаружили и изъяли наркотическое вещество общей массой 49,4 грамма, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В квартире у подозреваемого нашли бежевое порошкообразное вещество массой примерно 500 г, 8 свертков с веществом массой 20 г, а также колбы и емкости с химическими реактивами и бытовой нагревательный прибор. Все найденное изъято и направлено на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петроградском районе Петербурга полиция нашла места закладок с наркотиками.