Полиция нашла места закладок с наркотиками на Петроградке

В Петроградском районе Петербурга обнаружены места закладок. Выйти на них удалось через предполагаемого наркосбытчика.

Полиция Петербурга задержала 37-летнего местного жителя. По версии правоохранителей, мужчина занимается сбытом наркотиков и психотропов посредством закладок. Покупателей он находил через интернет-магазины в даркнете.

В ходе личного досмотра у подозреваемого изъяли телефон. В нем имелась информация о шести «тайниках-закладках» в Петроградском районе.

«В ходе осмотра этих точек полицией были обнаружены и изъяты свёртки из изоленты белого цвета, в которых находились наркотики общей массой несколько граммов», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По месту жительства подозреваемого найдены и изъяты 220 граммов психотропного вещества, а также мобильные телефоны, весы и упаковочные материалы.

Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на незаконный оборот наркотиков».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ходе обысков по делу о наркотиках полиция Петербурга нашла оружие и боеприпасы.