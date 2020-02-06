В ходе обысков по делу о наркотиках полиция Петербурга нашла оружие и боеприпасы

В ходе обысков по делу о наркотиках полиция Петербурга нашла оружие и боеприпасы
Оружие и наркотические вещества. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полиция вышла на организованную группу, осуществляющую сбыт наркотиков и психотропов на территории Петербурга и Ленобласти. В ходе обысков у подозреваемых найдены оружие и боеприпасы.

По подозрению задержаны четыре человек. Как полагает следствие, организатором наркосбыта стал 40-летний мужчина, работающий на станции техобслуживания в Пушкине. Во время обысков по месту его работы полицейским удалось найти около 712 граммов психотропа, а также патроны и два предмета, схожих с пистолетами конструктивно.

Трое его соучастников проживают в поселке Вырица Гатчинского района Ленобласти. В их квартирах обнаружено около 300 граммов психотропа и 5 граммов растительных наркотиков. В доме одного из них найдены боеприпасы.

«Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о незаконном хранении и обороте наркотических средств. Расследование продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали мужчину с 32 контейнерами с наркотиками в кармане.

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