В Петербурге бизнесмена-должника задержали за сокрытие имущества

В Петербурге задержали 44-летнего генерального директор коммерческой фирмы, имеющей задолженность по налогам. Его изобличили в попытке скрыть имущество компании, на которое мог быть наложен арест.

Мужчина возглавляет организацию, которая специализируется на аренде коммерческой недвижимости. Компания имеет задолженность по налоговым платежам, сборам и страховым взносам в размере 16,4 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Как полагают правоохранители, бизнесмен передал нежилые помещения фирмы в пользу подконтрольной ему коммерческой компании. Таким образом он надеялся избежать ареста имущества.

Возбуждено уголовное дело по статье о сокрытии денежных средств либо имущества, за счет которого должно производиться взыскание налогов.