Председателя ЖСК судят за мошенничество при строительстве жилого дома в Ленобласти

Председателя ЖСК судят за мошенничество при строительстве жилого дома в Ленобласти
Строить жилой комплекс обвиняемый не собирался. Фото: pixabay.com

В Петербурге судят председателя правления жилищно-строительного кооператива «Грин Парк». Его обвиняют в мошенничестве при строительстве многоквартирного комплекса.

Как полагает следствие, в 2015-2016 годах обвиняемый разместил в СМИ рекламу о строительстве нового жилого комплекса «Грин Парк» во Всеволожском районе Ленобласти. За счет этого ему удалось привлечь денежные средства граждан общей суммой более 6 млн рублей, сообщает прокуратура Петербурга.

В действительности участки, на которых якобы велось строительство, переведены из категории земель сельскохозяйственного назначения не были. Разрешение на строительство ЖК также получено не было.

Создав видимость начального этапа строительства, обвиняемый похитил деньги и распорядился ими по своему усмотрению. Возводить жилой комплекс он не собирался.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге женщину судят за мошенничество с квартирой блокадницы.

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