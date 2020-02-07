Санавиация помогла трем жителям Ленобласти за день

Санавиация помогла трем жителям Ленобласти за день
Вертолет Санавиации. Фото: vk.com/san.aviacia

За один день, 5 февраля Национальная служба санитарной авиации совершила три санитарных вылета в Ленинградской области. Были спасены три человеческих жизни.

Как сообщили в пресс-службе Санавиации, в среду воздушные санитары вылетали в город Волхов, где находился пациент в тяжелом состоянии. Его транспортировали в Ленинградскую областную клиническую больницу.

Затем вертолет службы вылетал в город Сланцы к маленькому ребенку, который получил термический ожог. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Последний вылет — за пациентом с острым коронарным синдромом. Его доставили в Тосно во Всеволожск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти за 2019 год санавиация в два раза чаще вылетала за пациентами.

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Санавиация помогла трем жителям Ленобласти за день