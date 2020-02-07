Летевший в Петербург самолёт вернулся в Ростов по техническим причинам

Летевший в Петербург самолёт вернулся в Ростов по техническим причинам
С пассажирами всё в порядке. Фото: https://pixabay.com/

Рейс №203 вернулся в аэропорт «Платов» в Ростов-на-Дону сегодня 7 февраля. Посадка прошла успешно, никто не пострадал. Сообщается, что у самолёта авиакомпании «Азимут» возникла проблема со стойкой шасси.

Пассажирам не о чем беспокоиться, они находятся в здании аэропорта, а другой самолёт будет отправлен в Санкт-Петербург через 1,5 часа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Платов».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что число жертв жесткой посадки самолета в Стамбуле выросло до трех. Лайнер выехал за пределы взлётно-посадочной полосы и разлетелся на три части в аэропорту Сабихи Гёкчен в Стамбуле. Кроме погибших, пострадали 179 человек.

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