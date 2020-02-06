Число жертв жесткой посадки самолета в Стамбуле выросло до трех

Число жертв жесткой посадки самолета в Стамбуле выросло до трех
Борт разлетелся на три части. Фото: Pixabay

В результате жесткой посадке самолета авиакомпании Pegasus в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен выросло до трех человек. Кроме того, пострадали 179 человек, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на заявление главы минздрава Турции Фахреттина Коджа. Среди них нет ни одного россиянина.

Ранее сообщалось о том, что при жесткой посадке самолета в Стамбуле погиб один человек, а также пострадали 157 человек.

Напомним, 5 февраля лайнер при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гёкчен в Стамбуле Борт разлетелся на три части, из-за чего погибли и пострадали люди.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге аварийно приземлился самолет из Варшавы. Причиной назвали неисправность на борту, но о каких именно проблемах идет речь – непонятно. В лайнере из Варшавы летели 50 человек, никто из них в результате не пострадал.

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