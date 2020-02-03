В Петербурге аварийно приземлился самолет из Варшавы

В Петербурге аварийно приземлился самолет из Варшавы
Фото: pixabay

На борту находились 50 пассажиров, все остались целы.

Об этом стало известно сегодня, 3 февраля. Обо всем пишет 78.ru. Рейс LO 865 авиакомпании LOT аварийно приземлился в петербургском аэропорту. Причиной назвали неисправность на борту, но о каких именно проблемах идет речь – непонятно. В лайнере из Варшавы летели 50 человек, никто из них в результате не пострадал.

Напоминаем, что до этого в Пулково задержали самолет до Польши – он должен был покинуть Петербург еще в восемь вечера.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что приземлившийся в аэропорту Томска самолет Bombardier повредил стойку шасси. Самолет остался на взлетно-посадочной полосе, по этой причине работу воздушной гавани решили временно приостановить.

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