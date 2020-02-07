ЦБ снизил ключевую ставку до 6 процентов годовых

ЦБ снижает ключевую ставку уже шестой раз подряд. Фото: Pixabay

ЦБ снижает ключевую ставку уже шестой раз подряд. Фото: Pixabay

ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6% годовых.

«Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий в целом остаются стабильными», — говорится в сообщении на сайте регулятора.

Отметим, что ЦБ снижает ключевую ставку уже шестой раз подряд.

Ключевая ставка — процент, который берет ЦБ за пользование деньгами у коммерческих банков, которые, в свою очередь, выдают кредиты компаниям и населению. За последние годы самое высокое значение ключевой ставки было в конце 2014 — начале 2015 года, тогда ЦБ раздавал деньги банкам под 17% годовых. За год до этого ключевая ставка равнялась 5,5%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Банк России предлагает применить к ипотечным кредитам коэффициенты риска, которые будут рассчитываться из соотношения «кредит/залог» и показателя долговой нагрузки (ПДН) клиента.