Беглова просят разобраться с отказами в митингах против мусоросжигания

Депутаты направили письмо на имя губернатора Александра Беглова. Фото: gov.spb.ru

Депутаты направили письмо на имя губернатора Александра Беглова. Фото: gov.spb.ru

Депутаты Петербурга обратились к губернатору Александру Беглову с просьбой принять меры в отношении комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Причина — повторный отказ в проведении митинга против строительства мусоросжигательных заводов.

Парламентарии указали на то, что комитет дважды отказал в проведении мирного протеста. Активисты намеревались провести митинг 16 февраля в парке «Озеро Долгое», но получили отрицательный ответ. Комитет сослался на то, что площадка занята другим мероприятие.

Ранее в аналогичном митинге активистам отказали по «техническим причинам» из-за опечатки в тексте уведомления.

Депутаты просят Беглова принять меры и предоставить парк «Озеро Долгое» для проведения митинга в любой другой свободный от мероприятий день.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петродворцовом районе Петербурга прошел митинг против строительства мусоросжигательного завода.