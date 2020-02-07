Пловцы Ленобласти борются за медали чемпионата по подводному спорту

В центре плавания «Невская волна» проходит Кубок России по подводному спорту. Параллельно с этим стартовал Чемпионат Ленинградской области.
Ленинградскую область представляют 11 спортсменов, большая часть из них — жители Всеволожского и Ломносовского районов, сообщает lentv24.ru.
Одна из представительниц региона уже завоевала награду. Третье место на Кубке заняла спортсменка из Ленобласти Алена Чехонина.
Пловцы соревнуются по правилам CMAS в 7 дисциплинах, включая скоростное апноэ на 100 метров и динамическое апноэ в классических ластах.
Как отметила чемпионка и рекордсменка мира по фридайвингу Наталья Овдова, этим видом спорта в Ленинградской области занимается не так много людей. Но его стараются популяризировать.
Соревнования завершатся 9 февраля.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленинградская область проведет первый этап Кубка мира по бахам «Россия северный лес 2020».