Ленобласть примет этап Кубка мира по бахам

Баха — вид ралли-рейда, протяженностью до 1200 км и не более 5 дней. Фото: pixabay.com

Баха — вид ралли-рейда, протяженностью до 1200 км и не более 5 дней. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области состоится первый этап Кубка мира по бахам «Россия северный лес 2020». Спортивное мероприятие будет проходить с 6 по 9 февраля.

Спортсмены проедут почти шестьсот километров по дороге через Приозерский и Выборгский районы Ленобласти. Среди участников — около 40 экипажей из разных стран. Необыкновенно теплая для этого времени погода заставила организаторов изменить маршрут.

Старт гонкам будет дан 7 февраля. Вначале, посредством квалификационных заездов определят порядок выступления спортсменов. Первым этапом борьбы станет преодоление участка в 3,5 километра, расположенного неподалеку от автодрома «Игора-Драйв».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Виталий Петров, автомобильный гонщик из Выборгского района Ленинградской области завоевал звание «Гордость Выборгского района».