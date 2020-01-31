Автогонщика Петрова признали гордостью Выборгского района

В Выборгском районе Ленинградской области выбрали лучших спортсменов. Одним из победителей номинаций стал автогонщик Виталий Петров.

Петрова признали лучшим в категории «Гордость Выборгского района». Номинация эта была объявлена впервые, пишет онлайн-издание «Выборг».

Церемония «Выборгский Олимп» прошла 30 января во Дворце культуры. Тренерами года стали Александр Кибалич и Евгений Омельченко. Лучшим спортсменом по олимпийским видам спорта признали велоспортсмена Александра Власова. В категории неолимпийских видов спорта победу одержала таэквондистка Елена Чебану.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области наградили лучших ученых. Они получили премии губернатора «За вклад в развитие науки и техники в Ленобласти» и «За лучшую научно-исследовательскую работу» в размере от 50 до 150 тысяч рублей.