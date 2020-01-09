Лучших ученых Ленобласти наградили губернаторскими премиями

В Ленинградской области лучшие ученые получили премии от губернатора в размере от 50 до 150 тысяч рублей. Их наградили «За вклад в развитие науки и техники в Ленобласти» и «За лучшую научно-исследовательскую работу».

Премия «За достижения в области высоких технологий» в 140 тысяч рублей досталась начальнику отдела №6 АО «НИИ ОЭП» Алексею Старченко, создавшему уникальную информационно-измерительную систему для аппаратурного обеспечения измерения характеристик вооружения и военной техники. Эта разработка уже используется в Министерстве обороны России.

Доцент Михаил Петухов стал победителем в номинации «Естественные и технические науки», получив 90 тысяч рублей за научную работу.

Той же премией «За достижения в области фундаментальных и прикладных исследований» наградили Ольгу Лысенко. 90 тысяч рублей также достались Павлу Михееву «За достижения в области цифровых и информационных технологий».

Екатерина Мурашко, Алексей Быков и Елизавета Кессених получили премии в 70, 60 и 50 тысяч рублей соответственно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов наградил денежными премиями победителей конкурса «Лучший молодежный проект Санкт-Петербурга».