Беглов наградил денежными премиями победителей конкурса «Лучший молодежный проект Санкт-Петербурга»

Беглов наградил денежными премиями победителей конкурса &#171;Лучший молодежный проект Санкт-Петербурга&#187;
Премии за прогрессивные проекты среди молодежи присуждаются с 2016 года. Фото: www.gov.spb.ru

Губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал распоряжение о присуждении премий в размере 100 тысяч рублей 30 победителям конкурса «Лучший молодежный проект Санкт-Петербурга».

Градоначальник утвердил список из тридцати лауреатов премии городского правительства, сообщают в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга. Общая сумма финансирования конкурса на лучший молодежный проект, прошедшего в 2019 году, составляет три миллиона рублей.

Каждый победитель получит 100 тысяч рублей. Достойных награды выбирали, оценивая креативность идеи, её актуальность и эффективность. Кроме того, рассматривали профессиональность, адресность, тиражируемость, масштабность и публичность предлагаемых проектов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор посетил развлекательное представление в Полюстрово.

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