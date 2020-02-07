Суд оштрафовал директора предприятия Минтруда за «вознаграждения»

Мужчина заплатит 40 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 7 февраля. Обо всем сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Красногвардейский районный суд прекратил уголовное преследование директора ФГУП «Санкт-Петербургское протезно-ортопедическое предприятие Министерства труда и социальной защиты РФ» Олега Прокопчука, который обвиняется в преступлении по части 1 статьи 285 УК России. Ему за получение щедрых вознаграждений назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.

Напоминаем, что весной 2016 год Прокопчук заключил договор, согласно которому он установил себе вознаграждение в размере 6,5 миллионов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что председателя ЖСК судят за мошенничество при строительстве жилого дома в Ленобласти. В действительности участки, на которых якобы велось строительство, переведены из категории земель сельскохозяйственного назначения не были. Разрешение на строительство ЖК также получено не было.