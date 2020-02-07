Месси все-таки не собирается уходить из «Барселоны»

Месси все-таки не собирается уходить из &#171;Барселоны&#187;
Месси не собирается уходить. Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Футболист планирует оставаться в клубе как минимум до конца действия соглашения.

Об этом стало известно 7 февраля. Обо всем сообщает Sky Sports. Нападающий «Барселоны» Месси признал, что не собирается уходить из клуба до конца действия соглашения, то есть до 30 июня 2021 года. Что он собирается делать после – не уточняется.

Напоминаем, что СМИ писали, будто игрок хочет разорвать контракт из-за конфликта с руководством. Его не устраивало, что уволили главного тренера, а также Месси не был доволен новым наставником. При этом он требовал назвать имена футболистов, которые якобы не выкладывались на тренировках у Эрнесто Вальверде.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экс-гендиректор «Зенита» рассказал, почему Кокорина решили отправить в дубль. Он считает, что клуб не хочет расставаться с игроком, но и не может задействовать его в оставшейся части сезона по формальным причинам.

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