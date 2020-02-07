Экс-гендиректор «Зенита» рассказал, почему Кокорина решили отправить в дубль

Бывший гендиректор петербургского «Зенита» Илья Черкасов рассказал, почему нападающий Александр Кокорин оказался в дублирующем составе команды.

По его словам, у «Зенита» нет оснований отдавать Кокорина в какую-либо другую команду, кроме «Сочи». Он считает, что клуб не хочет расставаться с игроком, но и не может задействовать его в оставшейся части сезона по формальным причинам.

«Поэтому «Зенит» хочет отправить футболиста на усиление клуба, который в каком-то смысле является фарм-клубом, дружественным. Тем более, «Сочи» грозит вылет из РПЛ, а Кокорин может помочь. Тут все логично. Но Кокорин решил, что уезжать в «Сочи» не хочет. Ну и любой руководитель в такой ситуации говорит: «Ах так, иди тогда в дубль!»»,- рассказал Черкасов, сообщает «Спорт день за днем».

Напомним, Александр Кокорин отказался переходить в аренду в ФК «Сочи» и до конца сезона будет играть в “Зените-2”.

В сентябре 2019 года футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонию в городе Алексеевка Белгородской области. Это произошло спустя 11 дней после того, как местный суд удовлетворил их прошение об условно-досрочном освобождении. В общей сложности Мамаев и Кокорин провели под стражей около 11 месяцев. Протасовицкий отбыл полный срок. Футболисты были задержаны в начале октября 2018 года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту драк в центре Москвы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий петербургского ФК «Зенит» Александр Кокорин оформил хет-трик в первом тайме товарищеского матча против «Аль-Увайнаха» из Катара. Первый гол он забил с передачи Алексея Сутормина, второй — с передачи Артема Дзюбы.