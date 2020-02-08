Три российских хоккеиста пропустят матч Евротура со сборной Швеции

Матч пройдет сегодня, 8 февраля в Стокгольме. Фото: группа сборной России по хоккею "Вконтакте"

Матч пройдет сегодня, 8 февраля в Стокгольме. Фото: группа сборной России по хоккею "Вконтакте"

Нападающие сборной России Александр Шаров, Андрей Светлаков и защитник Григорий Дронов пропустят сегодняшний матч Евротура со сборной Швеции.

На тренировке перед матчем они работали в неиграющем составе, сообщает РИА «Новости».

Матч пройдет сегодня, 8 февраля в Стокгольме. Стартовое вбрасывание состоится в 18:15 мск на арене «Глобен».

Напомним, Россия проиграла Финляндии в первом матче Шведских игр со счетом 0:3. Все три шайбы били заброшены в ворота российской сборной в первом периоде. По мнению экспертов, причиной поражения стала плохая сыгранность игроков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что хоккеисты СКА впервые в сезоне одолели «Спартак». Для победы хватило одной шайбы. Игра завершилась со счетом 0:1, единственный гол забил Антон Белов.