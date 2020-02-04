СКА впервые в сезоне одолел «Спартак»

Хоккеисты СКА впервые в сезоне одолели «Спартак». Для победы хватило одной шайбы.

Матч состоялся на льду московской «ЦСКА Арены». Игра завершилась со счетом 0:1, единственный гол забил Антон Белов.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, число зрителей на трибунах превысило 9,5 тыс. человек. Встреча прошла в рамках Регулярного чемпионата КХЛ. Это была первая игра выездной серии для СКА.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что фаната «Спартака» оштрафовали за мат на улицах Северной столицы. Дзержинский районный суд города признал фаната виновным в нарушении общественного порядка.